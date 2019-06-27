مكياج عيون ناعم على طريقة ميغان ماركل

في أهم المناسبات تلفتنا ميغان ماركل بمكياجها الناعم والبسيط الذي يعكس شخصيتها وعشقها للأمور العفوية والطبيعية.





1- برايمر العين

تبدأ ميغان خطوة تطبيق مكياج العيون باعتماد برايمر ذات تركيبة ناعمة تضفي ملمساً حريرياً على جفن العين وتوحّد البشرة وتثبّت الظلال.





2- ظلال ضبابية

تميل ميغان إلى الظلال الداكنة رغم أنها تتألق بمكياج عيون ناعم في غالبية الأوقات، ولكنها تحسن اختيار الظلال بحيث أنها تخفّفها بواسطة الفرشاة حتى تحصل على درجة ضبابية منه.





3- الأيلاينر

لأن عينيها متوسطتا الحجم، تعتمد ميغان رسم خط الأيلاينر من منتصف العين حتى الحدود الخارجية إنما لا تجعل الخط يمتد كثيراً إلى الخارج ولا تعتمد إظهار أجنحة عند طرف العين كي لا يبدو مكياج عينيها مبتذلاً أو مبالغاً فيه.





4- قلم الكحل الأسود

هو عنصر أساسي في مكياج عيون ميغان حيث أنه يزيد من بريق عينيها وسحرهما. تضعيه داخل العين على كامل الجفن الأسفل وتختاره باللون الأسود الحالك رغم أن لون عينيها يليق به درجات لافتة كالأخضر والأزرق والفضي.





5- الماسكرا

الخطوة النهائي في مكياج عيون ميغان هي الماسكرا التي تختارها بتكريبة مكثفّة ومطوّلة للرموش خاصة أن رموشها ليس طويلة وهي بحاجة إلى إبرازها للحصول على مكياج عيون ناجح.





6- تقليم الحواجب

وعلى الرغم من أن تقليم الحاجبين ليس الأمر اللافت، فهي تفضّل أن تترك حاجبيها طبيعيتين. ولكن بإمكانك أنت أن تقلميّ حاجبيك وتستخدمي مستحضرات تحديد الحواجب لتحسين مظهرهما خاصة وأن للحاجبين تأثيراً كبيراً على إبراز مكياج العينين وإنجاحه أو إخفاقه.