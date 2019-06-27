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البدء في إنشاء الممشى السياحي بمدينة موط مركز الداخلة بتكلفة 822 ألف جنيه

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:33 ص
البدء في إنشاء الممشى السياحي بمدينة موط مركز الداخلة بتكلفة 822 ألف جنيه
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هدير محمود
 
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أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة كمال إبراهيم، عن بدء الأعمال بإنشاء مشروع الممشى السياحى بمدخل مدينة موط من الناحية الشرقية بمركز الداخلة والذي يبلغ طوله 350 متر وعرضه 12متر بتكلفة حوالى 822 ألف جنيه، حيث تم البدء في تركيب الطبقة الخرسانية، مشيرا بأن مده التنفيذ ثلاثه أشهر.

وأكد "إبراهيم"، أن إقامة المشروع يأتي في إطار تنفيذا توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتوفير متنفس حضاري وبيئي للمواطنين من أهالي مركز ومدينة الداخلة، وكذلك إسهامه بتوفير فرص عمل حقيقة لأبناء المركز من خلال إقامة مشروعات خدمية متنوعة لخدمة المترددين عليه.
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