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مجلة "Women's Health" تحتفي بالنجمة أوليفيا مون على غلاف عددها الجديد

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:38 ص
مجلة Women's Health تحتفي بالنجمة أوليفيا مون على غلاف عددها الجديد
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أحمد جمال أحمد
 
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احتفلت النجمة أوليفيا مون ببداية بث مسلسلها الجديد The Rook، في عرض خاص بمسرح جيتي سنتر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

 

وتكريما لنجاح إنطلاقة المسلسل، اختارت مجلة "Women's Health" أوليفيا مون لتكون واجهة غلاف عددها الجديد الصادر لشهر يونيو الجاري.

 

وتعتبر هذه هي التجربة التليفزيونية الأولى للنجمة أوليفيا مون التي سبق وأن قدمت العديد من الأعمال السينمائية الناجحة مثل فيلم “X-MEN APOCLYBCE”.

 

ويعد المسلسل أحدث الأعمال الدرامية التي تنتجها شبكة تليفزيون نيتفليكس، والتعاون الأول للشبكة مع النجمة أوليفيا مون.

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