قطر تستعين بمؤسسات أجنبية لنشر معلومات زائفة ضد الدول العربية

أكد الكاتب الصحفى فيصل عباس رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز السعودية، أن قطر تستعين بمؤسسات إعلامية أجنبية لنشر معلومات زائفة ضد عدد من الدول العربية، مضيفًا أن تلك المسألة مثبتة فى أكثر من نموذج.

وأضاف فيصل عباس، فى تصريحات له، أن هناك مكينة إعلامية تعمل على التأثير على وسائل الإعلام الأجنبية وتزويدها بالمعلومات الخاطئة ضد عدد من الدول العربية التى على خلاف معها، متابعًا: "فهذه سياسة متبعة فى قطر وللأسف يقع ضحيتها عدد من الصحفيين الأجانب".

وذكر الكاتب الصحفى فيصل عباس رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز السعودية، أن قطر لديها مؤسسات إعلامية تسمى إعلام الظل، مضيفًا: "تبدو فى الحقيقة أنها مستقلة، ولكنها تخضع لقطر، وعلى رأسها موقع ميدل إيست آى فى بريطانيا".