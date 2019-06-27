"الهلال الأحمر" ينفذ المرحلة السادسة من حملة مكافحة أمراض العيون في المغرب

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة السادسة من حملة مكافحة أمراض العيون في المملكة المغربية، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر "أم الإمارات"، وتستهدف الحملة في مجملها توفير الرعاية الصحية لخمسة آلاف حالة في القرى والمناطق المغربية النائية.

ويتضمن برنامج الحملة إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء "الكتاراكت" وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لحوالي 2000 مريض، إلى جانب إجراء الكشف الطبي المبكر لمرضى المياه الزرقاء "الجلاكوما" وتوفير الأدوية اللازمة والنظارات الطبية لثلاثة آلاف شخص.

واشتملت الحملة حتى الآن على إجراء الفحوصات الطبية للنظر لأكثر من 900 حالة، وإجراء 717 عملية لإزالة المياه البيضاء، فيما تضمنت المرحلة الحالية من الحملة التي تم تنفيذها في منطقة " الحاجب" المغربية إجراء 117 عملية، بمشاركة أطباء استشاريين واختصاصيين في مجال طب العيون من دولة الإمارات والمملكة المغربية، كما تضمنت الحملة منذ انطلاقها على زيارات ميدانية شملت عشر مدارس مغربية تم خلالها فحص 1640 طالباً وطالبة، حيث يتم توفير نظارات طبية للذين يعانون من مشاكل في النظر.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن حملة المغرب تأتي تعزيزاً لمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة، وتجسد الدور المتعاظم لسموها في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات التي تعاني وطأة الظروف، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تعزيز قدرة تلك المجتمعات، وتوفر خدمات ضرورية في الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية وتحسين أوضاع الأمومة والطفولة.

وقال "تمثل مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المتنوعة رسالة تضامنية قوية مع الأوضاع الإنسانية في مختلف الساحات".

وأضاف الفلاحي إن الحملة تجد المتابعة والاهتمام من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر مؤكداً حرص سموه الدائم على تعزيز جهود الهيئة ومبادراتها على الساحة المغربية، مشيراً إلى أن الهيئة كانت على الدوام داعماً أساسياً وسنداً قوياً للشعب المغربي.

وأضاف "تعتبر حملة مكافحة أمراض العيون إضافة حقيقية لجهود هيئتنا الوطنية ونقلة نوعية لمبادراتها الإنسانية في المغرب".

وتوجه بالشكر والتقدير لشركاء الهيئة في تنفيذ الحملة على الساحة المغربية في مقدمتهم سفارة الدولة في الرباط ووزارة الصحة المغربية والجمعية المغربية الطبية للتضامن.