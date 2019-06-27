الهلال الأحمر الإماراتي يستكمل حملة مكافحة أمراض العيون في المغرب

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الـ6 من حملة مكافحة أمراض العيون في المغرب، بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي الإماراتي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات".

وتستهدف الحملة توفير الرعاية الصحية لـ5 آلاف حالة في القرى والمناطق النائية، ويتضمن برنامجها إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء "الكتاراكت" وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لحوالي 2000 مريض، إلى جانب إجراء الكشف الطبي المبكر لمرضى المياه الزرقاء "الجلاكوما" وتوفير الأدوية اللازمة والنظارات الطبية لـ3 آلاف شخص.

وتشتمل الحملة على إجراء الفحوصات الطبية للنظر لأكثر من 900 حالة، وإجراء 717 عملية لإزالة المياه البيضاء، فيما تضمنت المرحلة الحالية من الحملة التي تم تنفيذها في منطقة " الحاجب" المغربية إجراء 117 عملية، بمشاركة أطباء استشاريين واختصاصيين في مجال طب العيون من الإمارات والمغرب، كما تضمنت الحملة منذ انطلاقها زيارات ميدانية شملت 10 مدارس مغربية تم خلالها فحص 1640 طالبا وطالبة، حيث يتم توفير نظارات طبية للذين يعانون من مشاكل في النظر.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن حملة المغرب تأتي تعزيزا لمبادرات الشيخة فاطمة بنت مبارك للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة، وتجسد الدور المتعاظم لسموها في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات التي تعاني من وطأة الظروف، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تعزيز قدرة تلك المجتمعات، وتوفر خدمات ضرورية في الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية وتحسين أوضاع الأمومة والطفولة.

وقال: "تمثل مبادرات الشيخة فاطمة بنت مبارك المتنوعة رسالة تضامنية قوية مع الأوضاع الإنسانية في مختلف الساحات"، وأضاف: "الحملة تجد المتابعة والاهتمام من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، مؤكدا حرصه الدائم على تعزيز جهود الهيئة ومبادراتها على الساحة المغربية"، مشيرا إلى أن الهيئة كانت على الدوام داعما أساسيا وسندا قويا للشعب المغربي، وأضاف: "تعتبر حملة مكافحة أمراض العيون إضافة حقيقية لجهود هيئتنا الوطنية ونقلة نوعية لمبادراتها الإنسانية في المغرب".

وتوجه بالشكر والتقدير لشركاء الهيئة في تنفيذ الحملة على الساحة المغربية في مقدمتهم سفارة الإمارات في الرباط ووزارة الصحة المغربية والجمعية المغربية الطبية للتضامن.