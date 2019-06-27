مي كساب تتعاطف مع عمرو وردة: "العقاب أكبر من الفعل"

أكدت الفنانة مي كساب تضامنها مع لاعب منتخب مصر عمرو وردة، بعد استبعاده من المنتخب الوطني.









وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر" قائلة: "متضامنة معاه جدا وضد قرار المنتخب.. غلط غلطة شخصية هو أكيد اتعلم منها كتير إنه ما ينزلش من نفسه ويتصرف بمراهقه مرة تانية، ويحافظ على اسمه ومكانته".



