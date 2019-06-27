مي كساب تتعاطف مع عمرو وردة: "العقاب أكبر من الفعل"
الخميس 27/يونيو/2019 - 07:57 ص
الفجر الفني
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أكدت الفنانة مي كساب تضامنها مع لاعب منتخب مصر عمرو وردة، بعد استبعاده من المنتخب الوطني.
وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر" قائلة: "متضامنة معاه جدا وضد قرار المنتخب.. غلط غلطة شخصية هو أكيد اتعلم منها كتير إنه ما ينزلش من نفسه ويتصرف بمراهقه مرة تانية، ويحافظ على اسمه ومكانته".
وأضافت: "لكن العقاب كبير مش على أد الفعل.. عقاب أوفر جدا.. مش فاهمه لصالح مين بالظبط.. وعشان حضرتك ترضي مين بالظبط.. ارحموا ترحموا".
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