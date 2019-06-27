أسوان تعلن حالة الطوارئ لمواجهه أمراض الصيف

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم إعداد خطة مواجهة شاملة لمكافحة الأمراض الصيفية وجارٍ تنفيذها بالتنسيق والتعاون بين كافة الإدارات والأقسام الصحية لتوفير الخدمة الصحية والعلاجية للمواطن الأسوانى فى مختلف أنحاء المحافظة بالجودة المطلوبة والوقت المناسب.



وأشار إلى أن هذه الخطة، تهدف إلى الحد من حدوث أمراض الصيف التى تنتقل عن طريق الطعام والشراب أو الحشرات، بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية والتعامل معها فورًا لمنع حدوث أي تفشيات وبائية.



وأوضح الدكتور إيهاب حنفي، أن خطة المكافحة الشاملة ترتكز على خمس محاور رئيسية أولها المتابعة المستمرة لاستعدادات المستشفيات للتعامل مع أمراض الصيف وخصوصًا مع حالات الإجهاد الحراري ورفع درجات الاستعداد فى جميع المستشفيات والوحدات وخاصة أقسام الحميات، بجانب توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بالاستقبال وأقسام الطوارئ.



ولفت إلى أن المحور الثاني، يتضمن إعداد غرفة عمليات للطوارئ الوقائية بالمديرية من أجل ترصد الأمراض والإكتشاف المبكر لحالات أمراض الصيف، والتعامل الفوري معها، أما المحور الثالث يتضمن الإصحاح البيئى وذلك عن طريق مكافحة أنواع التلوث لمصادر المياه والغذاء، وتشديد الرقابة علي الأغذية والمشروبات ومراقبة النظافة العامة وعمليات الصرف الصحي ومكافحة الذباب.





وتابع وكيل وزارة الصحة بأن المحور الرابع للخطة يتضمن الترصد الإيجابى والنشط لفحص عينات المياه والصرف الصحي بالمناطق ذات الخطورة للتنبوء بحدوث أى تفشيات مرضية وبائية ذات الخطورة العالية، فيما يشمل المحور الخامس تنفيذ برنامج متكامل للتثقيف الصحي والإعلامى من خلال تنظيم الندوات وإستخدام الملصقات فى الأماكن العامة والمستشفيات والوحدات، وكذلك إستخدام كافة طرق التواصل الإجتماعى للوصول إلى أكبر عدد من الأهالى والمواطنين على مستوى محافظة أسوان.

تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، آخر الجهود المبذولة بمديرية الصحة للانتهاء من كافة الاستعدادت والتجهيزات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمراض التي تنتشر في فصل الصيفووجه بضرروة رفع حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والأدوية اللازمة للتدخل السريع والتعامل مع الحالات المرضية الواردة بالشكل المطلوب على مدار الـ24 ساعة.