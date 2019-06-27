ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مجلس الوزراء التشيكي ينجو من حجب الثقة عن فضيحة رئيس الوزراء

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:52 ص
مجلس الوزراء التشيكي ينجو من حجب الثقة عن فضيحة رئيس الوزراء
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
نجت الحكومة الائتلافية التشيكية برئاسة رئيس الوزراء الشعبي أندريه بابيس من تصويت بحجب الثقة في البرلمان حول مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تم دفعها لإمبراطوريته التجارية السابقة.

طلبت المعارضة التصويت بعد أن خلص تقرير أولي من الاتحاد الأوروبي إلى أن الإعانات بلغت تضاربًا في المصالح لأنه لا يزال يسيطر رسميًا على الشركات.

صوت 85 نائبا فقط من أعضاء المعارضة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في نهاية نقاش دام 19 ساعة لإسقاط مجلس الوزراء، وهو أقل بكثير من عدد الاصوات المطلوب في مجلس النواب المؤلف من 200 مقعد.

حركة (نعم) الوسطية في بابيس هي في حكومة أقلية مع دعم الحزب الشيوعي للديمقراطيين الاجتماعيين. وقد عززت المعارضة الاحتجاجات الضخمة الأخيرة في الشوارع والتي تطالب باستقالة بابيسن والذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.
Advertisements
المزيد عن: فضيحة رئيس الوزراء حجب الثقة الحكومة التشيكية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي