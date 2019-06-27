مجلس الوزراء التشيكي ينجو من حجب الثقة عن فضيحة رئيس الوزراء
الخميس 27/يونيو/2019 - 07:52 ص
ترجمة منار طارق
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نجت الحكومة الائتلافية التشيكية برئاسة رئيس الوزراء الشعبي أندريه بابيس من تصويت بحجب الثقة في البرلمان حول مساعدات الاتحاد الأوروبي التي تم دفعها لإمبراطوريته التجارية السابقة.
طلبت المعارضة التصويت بعد أن خلص تقرير أولي من الاتحاد الأوروبي إلى أن الإعانات بلغت تضاربًا في المصالح لأنه لا يزال يسيطر رسميًا على الشركات.
صوت 85 نائبا فقط من أعضاء المعارضة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في نهاية نقاش دام 19 ساعة لإسقاط مجلس الوزراء، وهو أقل بكثير من عدد الاصوات المطلوب في مجلس النواب المؤلف من 200 مقعد.
حركة (نعم) الوسطية في بابيس هي في حكومة أقلية مع دعم الحزب الشيوعي للديمقراطيين الاجتماعيين. وقد عززت المعارضة الاحتجاجات الضخمة الأخيرة في الشوارع والتي تطالب باستقالة بابيسن والذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.
طلبت المعارضة التصويت بعد أن خلص تقرير أولي من الاتحاد الأوروبي إلى أن الإعانات بلغت تضاربًا في المصالح لأنه لا يزال يسيطر رسميًا على الشركات.
صوت 85 نائبا فقط من أعضاء المعارضة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في نهاية نقاش دام 19 ساعة لإسقاط مجلس الوزراء، وهو أقل بكثير من عدد الاصوات المطلوب في مجلس النواب المؤلف من 200 مقعد.
حركة (نعم) الوسطية في بابيس هي في حكومة أقلية مع دعم الحزب الشيوعي للديمقراطيين الاجتماعيين. وقد عززت المعارضة الاحتجاجات الضخمة الأخيرة في الشوارع والتي تطالب باستقالة بابيسن والذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.
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