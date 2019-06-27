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إيرادات فيلم Toy story 4 تقترب من 300 مليون دولار

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:43 ص
إيرادات فيلم Toy story 4 تقترب من 300 مليون دولار
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الفجر الفني
 
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وصلت إيرادات الفيلم الكرتوني Toy story 4، إلى 279,246,750 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد طرحه في السينمات الأمريكية والعالمية يوم 21 يونيو الماضي.

حقق Toy Story 4 في الافتتاحية 118 مليون دولار أمريكي وبعد أيام وصلت إيراداته في الولايات المتحدة الأمريكية لـ 155,631,744، أما في أفريقيا وآسيا وأوروبا فحصد 123,615,006 مليون دولار أمريكي.

الفيلم يدور حول محاولة وودي فى السعي للعثور على الاهتمام الرومانسى ، وهو من إنتاج ديزني وإخراج جوش كولى.

Toy Story 4 يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين منهم: توم هانكس، آنى بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، بونى هانت.
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