كوريا الشمالية تحث الجنوبية على التوقف عن التوسط بينها والولايات المتحدة

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صرحت كوريا الشمالية اليوم الخميس انه يجب علي كوريا الجنوبية التوقف عن محاولة التوسط بين بيونج يانج وواشنطن، حيث كثفت من ضغوطها على الولايات المتحدة لوضع مقترحات جديدة لإنقاذ الدبلوماسية النووية المتعثرة.



كان بيان كوريا الشمالية استمرارًا واضحًا لاستياءها من سيول وواشنطن بشأن الدبلوماسية المتوقفة. لكن لا توجد مؤشرات على أن كوريا الشمالية ستتخلى رسميًا عن المحادثات في أي وقت قريب، حيث لا يزال مكتب الاتصال بين الكوريتين في كوريا الشمالية يعمل، وما زالت كوريا الشمالية تتحدث عن العلاقات الجيدة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب.



جاء البيان قبل يومين من زيارة ترامب لكوريا الجنوبية في رحلة تستمر يومين. ولم تعقد أي اجتماعات عامة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي في فبراير.



وقد كان انهيار القمة بمثابة ضربة للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الذي يتوسط بين واشنطن وبيونغ يانغ لتسهيل المحادثات بين البلدين للمساعدة في إيجاد تسوية دبلوماسية للأزمة النووية الكورية الشمالية.

