ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كوريا الشمالية تحث الجنوبية على التوقف عن التوسط بينها والولايات المتحدة

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:28 ص
كوريا الشمالية تحث الجنوبية على التوقف عن التوسط بينها والولايات المتحدة
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
صرحت كوريا الشمالية اليوم الخميس انه يجب علي كوريا الجنوبية التوقف عن محاولة التوسط بين بيونج يانج وواشنطن، حيث كثفت من ضغوطها على الولايات المتحدة لوضع مقترحات جديدة لإنقاذ الدبلوماسية النووية المتعثرة.

كان بيان كوريا الشمالية استمرارًا واضحًا لاستياءها من سيول وواشنطن بشأن الدبلوماسية المتوقفة. لكن لا توجد مؤشرات على أن كوريا الشمالية ستتخلى رسميًا عن المحادثات في أي وقت قريب، حيث لا يزال مكتب الاتصال بين الكوريتين في كوريا الشمالية يعمل، وما زالت كوريا الشمالية تتحدث عن العلاقات الجيدة بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب.

جاء البيان قبل يومين من زيارة ترامب لكوريا الجنوبية في رحلة تستمر يومين. ولم تعقد أي اجتماعات عامة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي في فبراير.

وقد كان انهيار القمة بمثابة ضربة للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الذي يتوسط بين واشنطن وبيونغ يانغ لتسهيل المحادثات بين البلدين للمساعدة في إيجاد تسوية دبلوماسية للأزمة النووية الكورية الشمالية.
Advertisements
المزيد عن: كوريا الشمالية كوريا الجنوبية التوسط بين بيونج يانج وواشنطن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي