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كاميلا كابيلو تنفصل عن حبيبها بعد أيام من طرحها أغنية Senorita

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:24 ص
كاميلا كابيلو تنفصل عن حبيبها بعد أيام من طرحها أغنية Senorita
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الفجر الفني
 
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قال موقع ET الأجنبي إن المغنية اللاتينية كاميلا كابيلو انفصلت عن حبيبها ماثيو هوسي بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف. 


وأكد ET أن سبب الانفصال لم يعلن حتى الآن، وأنه حدث بعد مرور أيام على طرح كليب أغنيتها الجديدة Senorita التي تجمعها بالمغني شون ميندز واقتربت من تحقيق الـ 100 مليون مشاهدة. 


وكانت كاميلا قالت في تصريحات لمجلة Marie Claire إن حبيبها ماثيو يشبها كثيرًا وأنه هو الشخص الوحيد الذي يجعلها تشعر بالسعادة في هذا الكون، ليكون قرار انفصالهما صادم للكثيرين.


وكان ماثيو يكبر كاميلا كابيلو في العمر بحوالي 10 أعوام حيث يبلغ هو من العمر 32 عامًا.

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