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صفقة برشلونة المنتظرة تتعقد

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:19 ص
صفقة برشلونة المنتظرة تتعقد
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علاء خليف
 
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 أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، بصعوبة إتمام برشلونة لصفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.


وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رغم رغبة "نيمار" في العودة إلى برشلونة، إلا أنه من الصعب إبرام الصفقة بين الناديين.


وأشارت إلى وجود اعتقاد داخل برشلونة، بأن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، لن يمنح جوسيب ماريا بارتوميو نظيره في البارسا، أي فرصة من أجل إتمام الصفقة، بل على العكس سيسعى لتعقيد كل الأمور.


وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت مؤخرًا، أن نيمار وافق على كل شروط عودته إلى برشلونة، في الموسم المقبل، دون الدخول في مفاوضات.
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