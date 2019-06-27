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روتانا تطرح أولى أغاني كتاب المجروحين لـ صابر الرباعي

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:13 ص
روتانا تطرح أولى أغاني كتاب المجروحين لـ صابر الرباعي
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الفجر الفني
 
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طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أولى أغاني ألبوم الفنان صابر الرباعي، التي تحمل اسم "كتاب المجروحين" عبر تطبيق الموسيقي ديزر، لتفاجئ بها جمهوره بعدما تم الإعلان عن طرح الألبوم بالكامل في أول شهر يوليو المُقبل. 


وحددت شركة روتانا، يوم 4 يوليو المقبل لطرح ألبوم صابر الرباعي الجديد، كاملًا، الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، ويتضمن 10 أغان مختلفة. 


وكانت روتانا طرحت أغنية «باي باي» للفنان صابر الرباعي، القناة الرسمية للشركة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في أول يونيو الجاري، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. 

أغنية «باي باي» لـ صابر الرباعي، من كلمات وألحان: سليم عبدالله، وتوزيع: سامي المعتوقي.

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