ريال مدريد يعطل كبري صفقاته لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، لكنه أجل هذه المهمة إلى الموسم المقبل.





وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة الفريق الملكي لا تريد إفساد العلاقة مع إدارة الفريق الباريسي، وتنتظر ظروفا مواتية لترتيب عملية انتقال "مبابي" لقلعة "سانتياجو برنابيو".





وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، إن مبابي لن يغادر النادي الفرنسي هذا الصيف، ولم يضف اللاعب نفسه أي شيء آخر على هذه الكلمات سوى الرغبة في مسؤولية أكبر وتحديات جديدة.





وأوضح مصدر للصحيفة الاسبانية إلى أن الوضع في باريس سان جيرمان تغير حتى بالمقارنة مع عدة أشهر سابقة، هناك توتر داخل النادي. وبالتالي تريد إدارة الفريق الإسباني تجنب أي خطوات خاطئة من شأنها أن تنعكس سلبا على عملية البحث عن التعاقد مع مبابي على المدى الطويل.