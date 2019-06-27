رئيس ريال مدريد مصمم على قهر برشلونة
الخميس 27/يونيو/2019 - 06:33 ص
علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري، وهو الهدف الأول لبرشلونة في الوقت الحالي.
وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن بيريز يريد ضم "نيمار" بينما يرغب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، الرهان على أسماء أخرى، لكن الطرفان يضعان خروج الويلزي جاريث بيل كأولوية بالنسبة لهما، قبل العودة لسوق الشراء.
و سيكون على بيريز وزيدان اتخاذ القرار النهائي بخصوص صفقة نيمار، خاصة وأن بيريز يرى في نيمار اللاعب الوحيد (بعد ميسي ورونالدو) القادر على جلب اهتمام وسائل الإعلام.
وكانت التقارير، قد أشارت إلى أن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 130 مليون يورو بالإضافة لـ بيل أو خاميس رودريجيز، وذلك من أجل خطف نيمار، الذي يبدو قريباً من العودة لى فريقه السابق برشلونة.
وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن بيريز يريد ضم "نيمار" بينما يرغب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، الرهان على أسماء أخرى، لكن الطرفان يضعان خروج الويلزي جاريث بيل كأولوية بالنسبة لهما، قبل العودة لسوق الشراء.
و سيكون على بيريز وزيدان اتخاذ القرار النهائي بخصوص صفقة نيمار، خاصة وأن بيريز يرى في نيمار اللاعب الوحيد (بعد ميسي ورونالدو) القادر على جلب اهتمام وسائل الإعلام.
وكانت التقارير، قد أشارت إلى أن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 130 مليون يورو بالإضافة لـ بيل أو خاميس رودريجيز، وذلك من أجل خطف نيمار، الذي يبدو قريباً من العودة لى فريقه السابق برشلونة.
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