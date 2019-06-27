رئيس ريال مدريد مصمم على قهر برشلونة

ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري، وهو الهدف الأول لبرشلونة في الوقت الحالي.





وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن بيريز يريد ضم "نيمار" بينما يرغب زين ا لدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، الرهان على أسماء أخرى، لكن الطرفان يضعان خروج الويلزي جاريث بيل كأولوية بالنسبة لهما، قبل العودة لسوق الشراء.