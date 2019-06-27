ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

علي ربيع ينشر صورة مع أمير كرارة وهنا الزاهد

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:32 ص
علي ربيع ينشر صورة مع أمير كرارة وهنا الزاهد
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
نشر الفنان علي ربيع صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من كواليس تصوير حلقة برنامج "سهرانين" مع الفنانة هنا الزاهد والمطرب محمد عدوية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة. 


وعلق على ربيع قائلا : "اجمل ناس انتظرونا في برنامج سهرانين" وهو البرنامج الذى يقدمه الفنان أمير كرارة. 


يذكر ان احدث اعمال على ربيع كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذى شارك فى بطولته صابرين وسهر الصايغ وصلاح عبد الله واخراج وائل احسان. 

ويذكر ان على ربيع شارك من قبل الفنانة هنا الزاهد فى مسلسل "سك على اخواتك" الذى عرض رمضان من العام الماضى 2018 وحقق نجاحا. 


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي