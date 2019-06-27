علي ربيع ينشر صورة مع أمير كرارة وهنا الزاهد

نشر الفنان علي ربيع صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من كواليس تصوير حلقة برنامج "سهرانين" مع الفنانة هنا الزاهد والمطرب محمد عدوية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.









وعلق على ربيع قائلا : "اجمل ناس انتظرونا في برنامج سهرانين" وهو البرنامج الذى يقدمه الفنان أمير كرارة.









يذكر ان احدث اعمال على ربيع كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذى شارك فى بطولته صابرين وسهر الصايغ وصلاح عبد الله واخراج وائل احسان.





ويذكر ان على ربيع شارك من قبل الفنانة هنا الزاهد فى مسلسل "سك على اخواتك" الذى عرض رمضان من العام الماضى 2018 وحقق نجاحا.



