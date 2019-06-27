وفاء عامر تشاهد تقدم مصر على الكونغو عبر تايم سبورت
الخميس 27/يونيو/2019 - 06:26 ص
الفجر الفني
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نشرت النجمة وفاء عامر صورة علي انستجرام لمباراة المنتخب المصرى مع الكونغو، حيث ظهرت تشاهد اللقاء عبر قناة تايم سبورت كما ظهر في الصورة .
وكان آخر أعمال وفاء عامر، مشاركتها في رمضان الماضي في مسلسل " حكايتي " الذى حقق نجاحا كبيرا .
وتقدم الفراعنة في الشوط الاول علي منتخب الكونغو بهدفين دون رد، أحرزهما المحمدى ومحمد صلاح.
وتواجه مصر منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الثانية للمجموعة الأولي لبطولة كأس الامم الافريقية التي تقام في مصر .
ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز باي نتيجة من أجل ضمان الصعود إلى الدور القادم من البطولة .
مسلسل "حكايتي "بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
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