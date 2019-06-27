وفاء عامر تشاهد تقدم مصر على الكونغو عبر تايم سبورت

نشرت النجمة وفاء عامر صورة علي انستجرام لمباراة المنتخب المصرى مع الكونغو، حيث ظهرت تشاهد اللقاء عبر قناة تايم سبورت كما ظهر في الصورة .





وكان آخر أعمال وفاء عامر، مشاركتها في رمضان الماضي في مسلسل " حكايتي " الذى حقق نجاحا كبيرا .





وتقدم الفراعنة في الشوط الاول علي منتخب الكونغو بهدفين دون رد، أحرزهما المحمدى ومحمد صلاح.





وتواجه مصر منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الثانية للمجموعة الأولي لبطولة كأس الامم الافريقية التي تقام في مصر .





ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز باي نتيجة من أجل ضمان الصعود إلى الدور القادم من البطولة .