محمد رحيم يتعاون مع محمد محيى في أغنية من توزيعه وألحانه

يتعاون الموزع الموسيقى محمد رحيم مع المطرب محمد محيى فى أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع محمد العشى ويشارك معه فى توزيع محمد رحيم، ومن المقرر أن يتم طرحها في ألبوم الجديد.









محمد محيى هو واحد من أشهر المطربين فى فترة التسعينيات، كانت أول ألبوماته الغنائية "أنا حبيت"، وبعدها بعام أصدر ألبوم "ليه الحبيب" ثم ألبوم "أعاتبك" بعد عامين والذى جعل "محيى" واحدا من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربى.









وكان آخر ألبوماته يحمل اسم "مظلوم" والذى طرحه من حوالى 10 سنوات وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائى.