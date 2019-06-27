ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد رحيم يتعاون مع محمد محيى في أغنية من توزيعه وألحانه

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:21 ص
محمد رحيم يتعاون مع محمد محيى في أغنية من توزيعه وألحانه
محمد رحيم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
يتعاون الموزع الموسيقى محمد رحيم مع المطرب محمد محيى فى أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع محمد العشى ويشارك معه فى توزيع محمد رحيم، ومن المقرر أن يتم طرحها في ألبوم الجديد.


محمد محيى هو واحد من أشهر المطربين فى فترة التسعينيات، كانت أول ألبوماته الغنائية "أنا حبيت"، وبعدها بعام أصدر ألبوم "ليه الحبيب" ثم ألبوم "أعاتبك" بعد عامين والذى جعل "محيى" واحدا من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربى.


وكان آخر ألبوماته يحمل اسم "مظلوم" والذى طرحه من حوالى 10 سنوات وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائى.

 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي