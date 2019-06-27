أغنية "تكة" لـ ناصيف زيتون تحقق 9 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "تكة" للمطرب ناصيف زيتون نجاحا كبيرا ونالت إعجاب العديد من الجمهور في الوطن العربي حيث تصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على اليوتيوب "تريند".





وحصلت الأغنية 9 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب منذ طرحها 13 يونيو، والأغنية من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.



