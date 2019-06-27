تعرف على موعد حفل إليسا في أعياد بيروت

تعود الفنانة اللبنانية إليسا إلى لبنان خلال الساعات المقبلة بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته حفلها الغنائي في مهرجان موازين بالمغرب الذي أقيم أول أمس الثلاثاء بحضور أكثر من 100 ألف شخص.









ويعد هذا الحفل الأول لإليسا بعد رحلة علاجها من مضاعفات اصابتها في يدها اليمنى بسبب سحب المياه منها خلال فترة علاجها من سرطان الثدي وبعد خضوعها لعملية جراحية في بروكسل منذ أشهر.









وتستعد اليسا لحفلها الثاني في مهرجان أعياد بيروت الذي تشارك فيه سنويًا، والمقرر إقامته يوم 27 يوليو المقبل.









وعلى صعيد آخر، تبدأ الياس تسجيل أغنيات ألبومها الجديد بعد انتهاء حفلات الموسم الصيفي.