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جوردن وودز تطلق خط أزياء جديد

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:46 ص
جوردن وودز تطلق خط أزياء جديد
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الفجر الفني
 
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لم تؤثر فضيحة خيانة عارضة الأزياء الأمريكية "جوردن وودز"، لعائلة كارداشيان الشهيرة بإقامة علاقة سرية مع لاعب كرة السلة "تريستان طومسون"، بل استكملت حياتها بشكل طبيعي بإطلاق خط أزياء جديد.


ونشرت "جوردن"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة من جلسة تصوير وعلقت عليها: "شيء مذهل في الطريق اليكم".


وكانت كلوي كارداشيان أعلنت انفصالها عن طومسون منذ أشهر بعد اكتشاف خيانته للمرة الثانية، الأولى كانت العام الماضي أثناء فترة حملها في ابنتها ترو والثانية مع جوردن.


وكانت جوردن وودز الصديقة المقربة لـ كايلي جينر الشقيقة الصغري لـ كلوي كارداشيان.

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