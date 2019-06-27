بايرن ميونيخ يستهدف ضم نجم برشلونة
الخميس 27/يونيو/2019 - 05:47 ص
علاء خليف
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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن بايرن وضع الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة ، ضمن خططه، تحسبًا لاحتمال فشل التعاقد مع ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي.
وأشارت الصحيفة أن إدارة البافاري تسعى بكل قوتها لضم ساني، لكن الأمور صعبة للغاية، وإذا فشلت محاولاتها، سيكون ديمبلي هو الهدف التالي.
وذكرت الصحيفة أن اهتمام بايرن بضم نجم فرنسا، يرجع بشكل كبير إلى الأداء المُذهل الذي قدمه في البوندسليجا، حين كان لاعبًا في صفوف بوروسيا دورتموند، وهو ما دفع برشلونة لضمه.
وجاءت هذه الأنباء، رغم أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ذكرت في وقت سابق، أن إدارة برشلونة نقلت لوكيل ديمبلي أن اللاعب ضمن خطط النادي في المستقبل، وليس للبيع.
وأشارت الصحيفة أن إدارة البافاري تسعى بكل قوتها لضم ساني، لكن الأمور صعبة للغاية، وإذا فشلت محاولاتها، سيكون ديمبلي هو الهدف التالي.
وذكرت الصحيفة أن اهتمام بايرن بضم نجم فرنسا، يرجع بشكل كبير إلى الأداء المُذهل الذي قدمه في البوندسليجا، حين كان لاعبًا في صفوف بوروسيا دورتموند، وهو ما دفع برشلونة لضمه.
وجاءت هذه الأنباء، رغم أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ذكرت في وقت سابق، أن إدارة برشلونة نقلت لوكيل ديمبلي أن اللاعب ضمن خطط النادي في المستقبل، وليس للبيع.
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