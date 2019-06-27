بايرن ميونيخ يستهدف ضم نجم برشلونة

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن بايرن وضع الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة ، ضمن خططه، تحسبًا لاحتمال فشل التعاقد مع ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي.





وأشارت الصحيفة أن إدارة البافاري تسعى بكل قوتها لضم ساني، لكن الأمور صعبة للغاية، وإذا فشلت محاولاتها، سيكون ديمبلي هو الهدف التالي.





وذكرت الصحيفة أن اهتمام بايرن بضم نجم فرنسا، يرجع بشكل كبير إلى الأداء المُذهل الذي قدمه في البوندسليجا، حين كان لاعبًا في صفوف بوروسيا دورتموند، وهو ما دفع برشلونة لضمه.