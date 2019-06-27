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وفاة والد إيمينيم عن عمر يناهز 67 عاما

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:32 ص
وفاة والد إيمينيم عن عمر يناهز 67 عاما
إيمينيم
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الفجر الفني
 
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كشف موقع Tmz الأمريكي، عن أن والد مغني الراب الأمريكي الشهير "إيمينيم"، يدعى "مارشال بروس" توفى عن عمر يناهز 67 عامًا بعد إصابته بـ نوبة قلبية مفاجئة في منزله.


وقال الموقع الأمريكي إن علاقة "إيمينيم" بوالده منقطعة فلم يتلقِ به طيلة حياته، وعكس تلك المشاعر في أغنيه My name is وCleanin' out of my closet.


وكشف نجم الراب، عن أنه في طفولته كان يرسل رسائل لوالده كي يلتقي به ولكن كان لا يقرأها والده، ومن جانبه أوضح والد مغني الراب الشهير في رسالة نشرتها إحدى الصحف الأمريكية أن والدته هي من تسببت في القطعية بينهما.


ومن جانبه، لم يحاول إيمينيم مصالحة والده أو الالتقاء به.

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