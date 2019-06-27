أنغام تعلن موعد حفل جديد مع محمد عبده في السعودية
الخميس 27/يونيو/2019 - 05:16 ص
الفجر الفني
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أعلنت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، موعد حفلها الجديد في السعودية الذي يجمعها بالنجم الخليجي محمد عبده.
وكتبت "أنغام"، على البوستر الدعائي للحفلة: "انتظرونا لأول مرة في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية".
وأحيت أنغام منذ أيام حفلًا في جدة بالسعودية وسط حضور جماهيري كبير.
يشار إلى أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية 11 في الملعب من أجل دعم المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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