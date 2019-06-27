نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى فالنسيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن رافينيا ألكانتارا نجم وسط برشلونة يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن رافينيا يسعى للرحيل إلى فالنسيا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فالنسيا متردد في الموافقة على مطالب برشلونة بالتخلي عن رافينيا، حيث أن البرسا يريد الحصول على 15 مليون يورو مقابل بيع رافينيا هذا الصيف.





يذكر أن رافينيا ألكانتارا ذو ال 26 عاماً عاد مؤخرًا من إصابة جعلته يغيب لفترة طويلة عن الملاعب ويآمل في إستعادة مستواه في أقرب وقت ممكن.