ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى فالنسيا

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:11 ص
نجم برشلونة يقترب من الانتقال إلى فالنسيا
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن رافينيا ألكانتارا نجم وسط برشلونة يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن رافينيا يسعى للرحيل إلى فالنسيا في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فالنسيا متردد في الموافقة على مطالب برشلونة بالتخلي عن رافينيا، حيث أن البرسا يريد الحصول على 15 مليون يورو مقابل بيع رافينيا هذا الصيف.

يذكر أن رافينيا ألكانتارا ذو ال 26 عاماً عاد مؤخرًا من إصابة جعلته يغيب لفترة طويلة عن الملاعب ويآمل في إستعادة مستواه في أقرب وقت ممكن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي