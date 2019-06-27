كيف هاجمت يسرا اللوزي متابعيها؟.. تعرف على السبب

كتبت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ترد فيه على المتابعين الذين يعترضون على نشرها صورًا بدون مكياج.









يسرا اللوزى علقت: "لما بتصور من غير مكياج، فيه ناس تقول وحش أوى كده! و لما أتصور بمكياج، فيه ناس بتقول من غير مكياج أحلى! الحقيقة إن فى رأيى المتواضع، كل مناسبة و ليها ظروفها ومتطلباتها".









وأضافت يسرا اللوزى: "أكيد لازم يكون فيه مكياج (ساعات خفيف و ساعات تقيل من باب التغيير مش أكتر).. أما لو فى التمرين أو نازلة اشترى حاجة فاكيد هيكون من غير مكياج! عادى يعنى، زى كل البشر .. أنا بحب أتصور فى كل حالاتى عشان الناس تفهم كل جانب فى شخصيتى".







