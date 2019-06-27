ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:03 ص
عاجل.. أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)
أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
وقف المرشحون الديمقراطيون فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى مناظرة قبل بدء الانتخابات الرئاسية فى أمريكا 2020.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن هذه هى اللحظة التى كان الديمقراطيون ينتظرونها منذ صدمة ليلة الانتخاب عام 2016، حيث ستبدأ حملتهم لجعل ترامب رئيسًا لفترة واحدة.

 المناظرات الافتتاحية ستنعقد على مرتين بين 20 من المرشحين، 10 فى كل واحدة، والتى ستسلط الضوء على سباق يتزايد بقوة فى ولايات الاقتراع المبكر، لكن لم يجتذب بعد الاهتمام على الصعيد الوطنى.

وتشمل المناظرتان نقطة محورية فى الرئاسة الأكثر اضطرابًا وإثارة للجدل فى التاريخ الحديث، وتأتى فى ظل لحظة استقطاب وطنى.

وكان هناك تذكير بذلك عشية المناظرات عندما تم الإعلان عن استدعاء مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون للمحقق الخاص السابق فى قضية التدخل الروسى روبرت مولر، للإدلاء بشهادة معلنة فى 17 يوليو.

عاجل.. أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)
عاجل.. أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)
عاجل.. أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)
عاجل.. أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)
عاجل.. أول مناظرة للمرشحين الديمقراطيين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي