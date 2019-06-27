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سمية الخشاب للمنتخب: برافوا ولاد مصر مصر الجامدين

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:52 ص
سمية الخشاب للمنتخب: برافوا ولاد مصر مصر الجامدين
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الفجر الفني
 
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نشرت النجمة سمية الخشاب صور من متابعتها لمباراة مصر والكونغو ببطولة كأس الأمم الافريقية علي شاشة تايم سبورت المصرية، معلقة "برافوا ولاد مصر مصر الجامدين عقبال التالت والرابع".

 
وتواجه مصر منتخب الكونغو الديمقراطية  في المباراة الثانية للمجموعة الأولي لبطولة كأس الامم الافريقية التي تقام في مصر .
 
ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز باي نتيجة من أجل ضمان الصعود إلى الدور القادم من البطولة .
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