ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عرض مسرحية "أبو كبسولة" بالقاهرة على المسرح العائم لمدة 15 ليلة

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:49 ص
عرض مسرحية أبو كبسولة بالقاهرة على المسرح العائم لمدة 15 ليلة
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
بعد عرضها في مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية لأكثر من موسم، تعرض مسرحية "أبو كبسولة" على المسرح العائم بالمنيل لمدة 15 يوما، وهذا ما أكده الفنان إيهاب فهمي لليوم السابع قائلا : المسرحية حققت نجاحا جماهيريا في الإسكندرية وعرضت لفترة طويلة وفضلت عرضها علي المسرح الكوميدي " مسرح فاطمة رشدي " بالمنيل ليشاهدها جمهور القاهرة .


تدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث ويحمل لونًا من ألوان المسرح الكلاسيكى، الذى قدمه كبار نجوم الفن فى الثمانينيات والتسعينيات.


"أبوكبسولة" من بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبدالشفيع، أحمد السيد، وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.

 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي