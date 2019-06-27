عرض مسرحية "أبو كبسولة" بالقاهرة على المسرح العائم لمدة 15 ليلة

بعد عرضها في مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية لأكثر من موسم، تعرض مسرحية "أبو كبسولة" على المسرح العائم بالمنيل لمدة 15 يوما، وهذا ما أكده الفنان إيهاب فهمي لليوم السابع قائلا : المسرحية حققت نجاحا جماهيريا في الإسكندرية وعرضت لفترة طويلة وفضلت عرضها علي المسرح الكوميدي " مسرح فاطمة رشدي " بالمنيل ليشاهدها جمهور القاهرة .









تدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تمامًا، وتتوالى الأحداث ويحمل لونًا من ألوان المسرح الكلاسيكى، الذى قدمه كبار نجوم الفن فى الثمانينيات والتسعينيات.









"أبوكبسولة" من بطولة مصطفى أبوسريع، حسن عبدالفتاح، علاء زينهم، نورين كريم، إسلام عبدالشفيع، أحمد السيد، وأبطال فرقة الإسكندرية، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبوسريع، ديكور وملابس وائل عبدلله، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.