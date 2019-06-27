ماجد المهندس يفتتح مهرجان إفران الدولى في المغرب
الخميس 27/يونيو/2019 - 04:45 ص
الفجر الفني
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يستعد الفنان العراقى ماجد المهندس للإطلالة على جمهوره المغربى فى حفل افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان إفران الموسيقى الدولى، المقرر انطلاقه رسميًا مساء الأحد 20 يوليو المقبل، ويستمر على مدار 8 أيام متتالية.
ويضع المهندس لمسته الغنائية للمرة الأولى فى المهرجان الموسيقى الأشهر فى مدينة إفران الساحلية، وينضم بهذه الإطلالة لنخبة من النجوم العرب والمغاربة المشاركين هذا العام، منهم المغربية دنيا بطمة والمصرى حمزة نمرة والمغربى حاتم عمور والمغربى زهير بهاوى.
ويعد المهرجان الوجهة الفنية والثقافية الأولى للمدينة الجبلية، ويهدف بالأساس لتشجيع روح السياحة للمنطقة وتسليط الضوء على التراث المغاربى الأصيل بالإقليم الواقع بين مدنتي فاس ومكناس شمالى المملكة تحت رعاية الملك محمد السادس، ويعود هذا العام بدورته الرابعة على مدار ثمانية أيام متتالية، بعد أصداء النجاح الجماهيري التى طالت موسمه السابق، الذى شهد حضور نخبة من النجوم العرب، على رأسهم اللبنانى راغب علامة والمغربي عبد الحفيظ الدوزي والمغربية نبيلة معن.
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