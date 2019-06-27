ماجد المهندس يفتتح مهرجان إفران الدولى في المغرب

يستعد الفنان العراقى ماجد المهندس للإطلالة على جمهوره المغربى فى حفل افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان إفران الموسيقى الدولى، المقرر انطلاقه رسميًا مساء الأحد 20 يوليو المقبل، ويستمر على مدار 8 أيام متتالية.









ويضع المهندس لمسته الغنائية للمرة الأولى فى المهرجان الموسيقى الأشهر فى مدينة إفران الساحلية، وينضم بهذه الإطلالة لنخبة من النجوم العرب والمغاربة المشاركين هذا العام، منهم المغربية دنيا بطمة والمصرى حمزة نمرة والمغربى حاتم عمور والمغربى زهير بهاوى.







