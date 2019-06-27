لأول مرة ديانا كرزون تكشف أسرار جديدة لجمهورها

عادة ما يلجأ المشاهير لردود دبلوماسية أو الهروب بشكل أو أخر حول الأسئلة الشخصية التي تطرح عليهم، ولكن الفنانة ديانا كرزون كانت أكثر جراءة وكشفت عن أسباب عدم اقبالها على الزواج حتى الآن.









وقالت ديانا كرزون خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش مهرجان موازين في دورته الـ18، :"تلقيت العديد من عروض الزواج، ولكنها جميعا لا تصلح ولا تناسب قناعتي الشخصية، فأحدهم يريد زواجي بطريقة المسيار، وأخر متعدد الزيجات، أو الزواج السري، أو أن اترك الفن في حالة الزواج، وأندهش من هؤلاء فماذا ينقصني كامرأة حتى أتزوج بهذه الطرق".



