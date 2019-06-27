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رئيس شعبة الأدوية: قانون الهيئة العليا للدواء يهدف لتوفيرها بكفاءة عالية وأسعار مناسبة

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:48 ص
رئيس شعبة الأدوية: قانون الهيئة العليا للدواء يهدف لتوفيرها بكفاءة عالية وأسعار مناسبة
الدكتور علي عوف
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن ملف الدواء هو أمن قومي، وصناعة الدواء لها تاريخ كبير في مصر.

وأضاف "عوف"، في لقاء مع برنامج "لقمة عيش"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن مصر من الدول الرائدة في صناعة الدواء والتي علمت الشرق الأوسط وكل دول الخليج صناعة الدواء.

وتابع أن قانون الهيئة العليا للدواء طال انتظاره، لأن ملف الدواء مظلوم بوجوده تحت مظلة وزارة الصحة، ومشروع القانون يتكون من 40 مادة، يهدف إلى توفير الأدوية بكفاءة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.
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