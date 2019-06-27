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نجلاء بدر تهنئ المصريين بعد الفوز على الكونغو: قناة تايم سبورت تعجبني

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:30 ص
نجلاء بدر تهنئ المصريين بعد الفوز على الكونغو: قناة تايم سبورت تعجبني
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الفجر الفني
 
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هنأت الفنانة نجلاء بدر علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"  الشعب المصرى بعد الفوز الذى حققه منتخب مصر  علي الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد  ضمن منافسات بطولة كاس الامم الافريقية.

وأشادت نجلاء بقناة تايم سبورت حيث نشرت صور توضح مشاهدتها للقاء عبر القناة وعلقت عليها " الحمد لله .. مبروووك  يا مصر.. قناة تايم سبورت تعجبني".
 
 
وكان المنتخب المصرى قد تصدر المجموعة الاولي عقب فوزة اليوم علي الكونغو بهدفي احمد المحمدى ومحمد صلاح ليحصد ست نقاط من مباراتين.
 
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