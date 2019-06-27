تعرف على تفاصيل مسلسل "حودايت الشانزليزية" من إنتاج شركة سينرجي

تستعد شركة سينرجى البدء فى تصوير مسلسل "حواديت الشانزليزية" لعرضه خارج السباق الرمضانى، والمسلسل يناقش حقبة الخمسينات من منظور اجتماعي والتركيز على شكل وجمال مصر في فترة الخمسينات، بشكل اجتماعي مختلف ويضم قصص منفصلة بالتوازي بجانب بعضها البعض والتعاملات بين الأشخاص فى تلك الفترة.









وينطلق تصوير المسلسل فى شهر يوليو المقبل، وتجمع المشاهد الأولى بين داليا مصطفى والفنان إياد نصار فى الديكورات الخاصة بهم، فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ولا يستعرض المسلسل الجمال والازدهار والفن وحكاياته في هذه الفترة فقط، بل يكشف أسبابه أيضاً، سواء فيما يخص سلوك الشعب وسياسة الدولة المصرية آنذاك.





والمسلسل ليس سياسيا عن هذه الفترة، ولا هدفه أن يحكي قصة دارت في هذا الزمان، ولكن هذه الحقبة هي بطل المسلسل فى الوقت نفسه.





ويعتمد قصة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة النجم إياد نصار، على بطل و5 نساء، وهم مى سليم وانجى المقدم وداليا مصطفى وادوارد وأخرون يتم التعاقد معهم الفترة الحالية قبل انطلاق التصوير، الذى ينتمى لنوعى مسلسلات الـ 45 حلقة من إخراج مرقس عادل وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد.



