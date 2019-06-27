تعرف على مواعيد عرض قصة شجر الدر على مسرح الجمهورية

تختتم فرقة فرسان الشرق للتراث موسمها الفنى 2018 – 2019 بعرض شجر الدر من إعداد وتصميم وإخراج الدكتور عصامٍ عزت وذلك على مدار ليلتان متصلتان فى الثامنة مساء الخميس ، الجمعة 27 ، 28 يونيو على مسرح الجمهورية.









يتميز العرض بالتكامل والإبهار من خلال تناغم الأداء الحركى مع الموسيقى إلى جانب الملابس، الإضاءة، الديكور ومستلهم من الحكاية التاريخية لشجر الدر زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب التى سعت للعبور بالوطن إلى بر الأمان من خلال توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وأثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وذكاء تجسدا فى أخفاء خبر وفاة السلطان حتى اوشك أن ينكشف فقامت باستدعاء ابن زوجها تورانشاه وأمرت رجال الدولة بالولاء له، كما قامت بوضع خطة حربية مع القوات وأمراء المماليك وأشرفت على تنفيذها فى المنصورة وقت تعرض البلاد لحملة الصليبين وبلغت بها الحماسة أن تعاونت مع الأهالي والجنود في صد هجمات الغزاة داخل ميدان المعركة حتى تحقق النصر.









فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم أنضمت الى فرق دار الاوبرا المصرية وظهرت اول اعمالها عام 2010 باسم الشارع الاعظم وتوالت بعدها العروض التى لاقت استحسان الجمهور .