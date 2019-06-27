نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس| رابط النتيجة على البوابة المصرية للتعليم الفني نتيجه الدبلوم

تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 في محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث تقدم الفجر في الإطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، خاصة طلاب الثانوي الفني والثانوي العام، تغطية دائمة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وتقدم خدمة سهلة للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية عبر البوابة المصرية للتعليم الفني، ونقدم لكم نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، نقدم لكم اليوم خدمة سهلة لمتابعينا القراء تساعدهم في الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تيرم ثاني natega fany emis gov eg من خلال بولبة التعليم الفني، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنيه ( التجاري - الصناعي - الزراعي - الفندقي ) عبر البوابة المصرية للتعليم الفنى.





ونستعرض لكم نتيجه الدبلوم الفصل الدراسي الثاني 2019، كما سنتابع نتائج التعليم الفني بكافة الأقسام بجميع محافظات مصر، والمتابعة المستمرة لامتحانات الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات، والتي من المقرر بدء الامتحانات بها يوم 17 مايو الحالي 2019، وذلك طبقا للجدول المعلن.





نتيجة الدبلوم الفني 2019





سنرفق لحضراتكم في هذا التقرير روابط المواقع التي تساعدكم على معرفة أخر المستجدات الخاصة بنتائج سنوات النقل وبسير عملية الامتحانات للشهادات الفنية.





ويترقب الكثير من الطلاب في خوف وقلق شديد، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزاره التربيه والتعليم، وتمثل شهادة دراسية قيمة كبيرة فهي تعتبر نهاية التعليم قبل الجامعي مثل الثانوية العامة تمامًا فيما يكتفى الكثير من الأسر المصرية بتعليم أبنائهم في مدارس الدبلومات الفنية نظام الـ5 سنوات، لأنه يعتبر شهادة تعليم فوق المتوسط.





وسيتم تحميل النتائج على بوابة الثانوي الفني عقب الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وكذلك على البوابة المصرية للتعليم الفني للنتائج، ويمكنك أيضًا من خلال رابط موقع البوابة المصرية للتعليم الفني الاستعلام ومعرفة نتائج سنوات النقل المختلفة، ومعرفة نتيجة شهادات الدبلومات الفنية الفصل الثاني 2019.





نتيجة الدبلومات الفنية 2019







طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني "الثانوي الفني"

- الدخول على بوابة الثانوي الفني.





- يتم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك.





- ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب “تجاري صناعي زراعي فندقي”.





- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة وجيمها ستكون النتيجة متاحة لمن قام بالخطوات السابقة.





وستم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





نتيجة الدبلومات الفنية 2019

