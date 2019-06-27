دياب يدعم تايم سبورت.. ويشاهد مباريات المنتخب على شاشتها
الخميس 27/يونيو/2019 - 04:14 ص
الفجر الفني
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دعم الفنان دياب قناة تايم سبورت، بعدما نشر صورة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" لمباراة المنتخب المصرى مع الكونغو الديمقراطية والتي انتهت بفوز الفراعنه بهدفين دون رد .
وأحرز هدفي مصر، المحمدى ومحمد صلاح ليقودا مصر للتأهل لدور الـ 16 فى كأس الأمم الأفريقية.
وشارك دياب في رمضان الماضي في مسلسل أبو جبل " بطولة مصطفى شعبان، محمود البزاوى، ومحمد دياب ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد ونجلاء بدر وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج شركة سينرجى.
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