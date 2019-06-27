دياب يدعم تايم سبورت.. ويشاهد مباريات المنتخب على شاشتها

دعم الفنان دياب قناة تايم سبورت، بعدما نشر صورة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" لمباراة المنتخب المصرى مع الكونغو الديمقراطية والتي انتهت بفوز الفراعنه بهدفين دون رد .

وأحرز هدفي مصر، المحمدى ومحمد صلاح ليقودا مصر للتأهل لدور الـ 16 فى كأس الأمم الأفريقية.