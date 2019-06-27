تعرف على بديل بوجبا في ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد مازال يضع بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد كهدف رئسيي لتدعيم خط وسطه في فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت شبكة LibertadDigital الإسبانية بأن ريال مدريد وضع دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي كخيار بديل لتعزيز خط وسطه إذا فشلت صففة بوجبا.





وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فان دي بيك يتمتع بقوة بدنية فضلاً عن أسلوبه الرائع وقدرته على الوصول إلى مرمى الخصم وظهر ذلك أمام ريال مدريد ويوفنتوس، كما أنه لعب 57 مباراة سجل 17 هدفًا وصنع 13 الموسم المنصرم.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن فان دي بيك لم يتعرض لأي إصابة أو عقوبة في الموسم المنصرم في حين أن سعره سيكون 60 مليون يورو كما أن المفاوضات مع آياكس ستكون أبسط بكثير مما كانت عليه مع مانشستر يونايتد.