برشلونة يخطط لخطف موهبة مانشستر يونايتد

يسعى نادي برشلونة لتدعيم خط دفاعه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث وضع خطة بديلة لتنفيذها حال تعثر مفاوضاته مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مسؤولي نادي برشلونة قد بحثوا إمكانية التعاقد مع المدافع فيكتور لينديلوف وذلك خلال التواصل مع إدارة مانشستر يونايتد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن فيكتور لينديلوف قد نال إعجاب إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة وذلك خلال مواجهة الفريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم.





وأضافت "ميرور" أن نادي برشلونة كان قد وضع السويدي لينديلوف تحت المراقبة عن قرب منذ وجوده في صفوف بنفيكا البرتغالي.





كما أوضحت الصحيفة أن ناديمانشستر يونايتد قد أخبر البارسا أن لينديلوف ليس للبيع، ورغم ذلك لم يشعر مسؤولي النادي الكتالوني بالاحباط.