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‫نبيل الحلفاوي للمنتخب بعد فوزه على الكونغو: "مبروك التأهل" ‬

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:10 ص
‫نبيل الحلفاوي للمنتخب بعد فوزه على الكونغو: مبروك التأهل ‬
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شيماء عطية
 
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‫هنأ الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب الوطني بعد فوزه على نظيره الكونغولي ٢-٠ في بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩.‬


‫وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مبروك التأهل وإن شاء الله التصدر.‬


‫الشوط الثاني كان سيئا.. وزاد من سوئه رعب أجيري الزائد.‬


‫إخراجه لمصادر الخطر على المنافس ليزيد المدافعين لن ينفعه أمام الفرق الأقوى.‬


‫ونزول كوكا مكان مروان لم أفهم مغزاه.. كنت سأتفهم لو نزل أحمد على.".‬

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