نبيل الحلفاوي للمنتخب بعد فوزه على الكونغو: "مبروك التأهل"
الخميس 27/يونيو/2019 - 04:10 ص
شيماء عطية
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هنأ الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب الوطني بعد فوزه على نظيره الكونغولي ٢-٠ في بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩.
وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مبروك التأهل وإن شاء الله التصدر.
الشوط الثاني كان سيئا.. وزاد من سوئه رعب أجيري الزائد.
إخراجه لمصادر الخطر على المنافس ليزيد المدافعين لن ينفعه أمام الفرق الأقوى.
ونزول كوكا مكان مروان لم أفهم مغزاه.. كنت سأتفهم لو نزل أحمد على.".
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