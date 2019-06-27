‫نبيل الحلفاوي للمنتخب بعد فوزه على الكونغو: "مبروك التأهل" ‬

‫هنأ الفنان نبيل الحلفاوي المنتخب الوطني بعد فوزه على نظيره الكونغولي ٢-٠ في بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩.‬





‫وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مبروك التأهل وإن شاء الله التصدر.‬



‫الشوط الثاني كان سيئا.. وزاد من سوئه رعب أجيري الزائد.‬



‫إخراجه لمصادر الخطر على المنافس ليزيد المدافعين لن ينفعه أمام الفرق الأقوى.‬



‫ونزول كوكا مكان مروان لم أفهم مغزاه.. كنت سأتفهم لو نزل أحمد على.".‬