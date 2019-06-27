ديو جديد يجمع شريا جوشال و سونو نيجام فى فيلم Tumse Pyaar Kitna

قرر كلاً من المطربين الهنديين سونو نيجام ، شريا جوشال تسجيل أغنية دويتو جديدة من الفيلم البوليودى المنتظر " Tumse Pyaar Kitna " بطولة الممثلة جوهى شاولا ، ليكون هذا التعاون الفنى ليس التعاون الاول على الصعيد الغنائى، حيث قام سونو نيجام وشريا جوشال بغناء العديد من الأغانى البوليودية الناجحة التى كانت جزءاً من الافلام الهندية أبرزهم أغانى " Zoobi Doobi ، Dil Dooba "، أما فيما يخص أغنية الدويتو الجديدة لم يصرح سونو نيجام او شريا جوشال بآية تفاصيل عن مؤلف أو ملحن الاغنية، بل إلتزموا التكتم التام لتكون بمثابة مفاجئة للجمهور ومن المقرر طرح الأغنية مع الفيلم فى 28 يونيو .

فيلم Tumse Pyaar Kitna فيلم هندى بطولة كلاً من جوهى شاولا ، بانيرجى ، كارانفير بوهرا ، وهو من نوع الدراما الرومانسى ، من نوع الدراما الرومانسى بلون الأكشن ، إخراج لاليت موهان .