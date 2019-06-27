رانيا محمود ياسين: العمل مع علاء مرسي وحسن حسني وصلاح عبد الله شرف كبير
الخميس 27/يونيو/2019 - 04:04 ص
الفجر الفني
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قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها سعيدة جدا بالمشاركة في فيلم "قهوة بورصة مصر"، معبرة عن سعادتها برد فعل الجمهور على الفيلم.
وأضافت رانيا أن العمل مع علاء مرسي وحسن حسني وصلاح عبد الله شرف كبير، وأوضحت، أنها تستعد لاستكمال تصوير باقى مشاهدها ضمن أحداث مسلسل " فلانتينو" مع النجم عادل إمام في الأيام المقبلة، متمنية أن ينال دورها في المسلسل بإعجاب الجمهور.
يذكر آن مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، ووفاء صادق وآخرين.
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