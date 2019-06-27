إيمى سلطان تحتفل بفوز منتخب مصر على الكونغو
الخميس 27/يونيو/2019 - 03:57 ص
الفجر الفني
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احتفلت الفنانة الاستعراضية إيمى سلطان بفوز المنتخب المصرى لكرة القدم على نظيره الكونغو فى ثانى لقاءاته فى بطولة أمم أفريقيا، بنشر صور على حسابها بتيشيرت المنتخب المصرى ممسكة بعلم مصر، داخل أحد ملاعب كرة القدم.
واختارت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد الفنانة الاستعراضية إيمى سلطان لتجسيد سيرتها الذاتية فى فيلم بعنوان "حكاية مادى" مأخوذ عن مذكراتها، سيناريو وحوار وإخراج عاطف شكرى، فى ثانى تجارب إيمى التمثيلية بعد مسلسل "نصيبى وقسمتك".
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