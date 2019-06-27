أستاذ علم اجتماع: المجتمع المصري مر بمرحلة تحول كبرى
الخميس 27/يونيو/2019 - 04:17 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة البريطانية، إن المجتمع المصري مر بمرحلة تحول كبرى، والمجتمعات في المراحل الانتقالية تصاب بفقدان المعايير، ولكن المجتمع المصري تجاوز المرحلة الانتقالية، وبصفة عامة فإن المصريين أكثر ميلا للسلام والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وأضاف "أحمد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن سمات الشخصية المصرية تتجه إلى الجانب الإيجابي، وحالة من الاستقرار.
وشدد أستاذ علم الاجتماع على أن الأشياء السلبية تبرز بشدة في المراحل الانتقالية، لافتا إلى أن مصر تجاوزت المرحلة الانتقالية وما يؤكد ذلك هو ردود فعل المصريين تجاه الأحداث الكبرى، مثل وفاة محمد مرسي، والحدث الثاني هو بطولة كأس الأمم الأفريقية التي جمعت المصريين.
وأضاف "أحمد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن سمات الشخصية المصرية تتجه إلى الجانب الإيجابي، وحالة من الاستقرار.
وشدد أستاذ علم الاجتماع على أن الأشياء السلبية تبرز بشدة في المراحل الانتقالية، لافتا إلى أن مصر تجاوزت المرحلة الانتقالية وما يؤكد ذلك هو ردود فعل المصريين تجاه الأحداث الكبرى، مثل وفاة محمد مرسي، والحدث الثاني هو بطولة كأس الأمم الأفريقية التي جمعت المصريين.
Advertisements
المزيد عن: وائل الإبراشي كاس الامم افريقية برنامج اليوم أخبار
- من الرعاية إلى الاغتصاب.. دور الأيتام تُدمر مصر وتُخرج "مجرمين مبدعين" (تحقيق)
- أستاذة علم اجتماع سياسي: "المجلس الأعلى للإعلام عصا المجتمع.. ويجب مواجهة إسفاف الدراما"
- أستاذة اجتماع: ردود فعل المواطنين تجاه حادث البدرشين "طبيعية"
- أستاذ إعلام: 32% من المصريين متشائم من المستقبل
- وفاء عامر: نورت في "الطوفان" بسبب نادية رشاد.. وأعمل على عربة كبدة في "السر" (حوار)
- اليوم.. أحمد عكاشة في ضيافة آية عبدالرحمن على "إكسترا نيوز"
- وزير "التعليم" يشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "عنيك في عنينا"
- أستاذ علم اجتماع تكشف عن سبب انتشار العنف في مصر
- استشاري طب نفسي: الاحتفال بعيد شم النسيم يُفرغ الطاقة السلبية