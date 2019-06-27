أستاذ علم اجتماع: المجتمع المصري مر بمرحلة تحول كبرى



وأضاف "أحمد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن سمات الشخصية المصرية تتجه إلى الجانب الإيجابي، وحالة من الاستقرار.



وشدد أستاذ علم الاجتماع على أن الأشياء السلبية تبرز بشدة في المراحل الانتقالية، لافتا إلى أن مصر تجاوزت المرحلة الانتقالية وما يؤكد ذلك هو ردود فعل المصريين تجاه الأحداث الكبرى، مثل وفاة محمد مرسي، والحدث الثاني هو بطولة كأس الأمم الأفريقية التي جمعت المصريين.

قال محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة البريطانية، إن المجتمع المصري مر بمرحلة تحول كبرى، والمجتمعات في المراحل الانتقالية تصاب بفقدان المعايير، ولكن المجتمع المصري تجاوز المرحلة الانتقالية، وبصفة عامة فإن المصريين أكثر ميلا للسلام والحفاظ على مؤسسات الدولة.