رسالة نارية من عمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب

أعرب الدولي المصري عمرو وردة ونادي باوك اليوناني، عن أسغه عن الحالة التي يمر بها هذه الفترة بعد استبعاده من المنتخب المصري عقب انشار فيديو غير أخلاقي له على مواقه التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.





وخرج وردة عبر فيديو نشره على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميتضايقش، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني ما أعملش حاجة تضايق أي حد مني".





ويدرس اتحاد كرة القدم المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة التراجع عن فكرة استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب بعد العديد من الطلبات التي تلقاها من لاعبي المنتخب والجهاز الفني بعدم القسوة عليه وارجاعه من جديد لصفوف الفراعنة مع التعهد بعدم الغودة لمثل هذه التصرفات.