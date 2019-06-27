هشام الحلبي: الشرطة توجه العديد من الضربات على الإرهابيين في العريش



وأضاف "الحلبي"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أن تقييم العمليات حتى في الحرب التقليدية لا يكون فقط بعدد الشهداء، ولكن بمدى تحقيق الإرهابيين لأغراضهم، مشددًا على أنهم لم يستطيعوا تحقيق هدفهم واختراق الارتكازات الأمنية.



ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن تقييم العمليات الإرهابية لا يتم فقط بعملية أو اثنين، ولكن خلال فترة معينة على الأقل 6 أشهر، مشددًا على أن الشرطة توجه العديد من الضربات للكيانات الإرهابية في الفترة الأخيرة.

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الهجوم الذي حدث على كمين أمني في العريش صباح الأربعاء، تعتبر من العمليات الناجحة في التصدي للإرهابيين.