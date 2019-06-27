عاجل.. عمرو وردة يعتذر أمام الجميع: "سماح المرة دي ومش هعمل كده تاني"

وقال "وردة" عبر مقطع الفيديو: "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميتضايقش، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني ما أعملش حاجة تضايق أي حد مني".



