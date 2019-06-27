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عاجل.. عمرو وردة يعتذر أمام الجميع: "سماح المرة دي ومش هعمل كده تاني"

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:40 ص
عاجل.. عمرو وردة يعتذر أمام الجميع: سماح المرة دي ومش هعمل كده تاني
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الفجر الرياضي
 
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عمرو وردة للجماهير المصرية: مش هعمل كده تاني أعتذر عمرو وردة لاعب منتخب مصر المستبعد، ونجم نادي باوك اليوناني اعتذارا لجماهير الكرة المصرية عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



 وقال "وردة" عبر مقطع الفيديو: "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميتضايقش، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني ما أعملش حاجة تضايق أي حد مني".

 الجدير بالذكر أن عمرو وردة قد استبعد قبل مباراة الكونغو الديمقراطية التي حسمها الفراعنة بنتيجة ٢/٠ بعد اتهامه بالتحرش بأحد الفتيات عبر انستجرام.

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