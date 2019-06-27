ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاتحاد الأوروبي يهدد برشلونة.. تعرف على السبب

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:26 ص
الاتحاد الأوروبي يهدد برشلونة.. تعرف على السبب
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements
فجرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية اليوم الاربعاء مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص توقيع عقوبة قاسية على فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي.

وأفادت الصحيفة أنه في حالة ثبت دخول برشلونة في مفاوضات للحصول على توقيع النجم البرازيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية سيعرض ذلك البلوجرانا إلى عقوبة من جانب اليويفا.

ويسمح الفيفا تحدث الفرق مع اللاعبين الراغبين في الحصول على توقيعهم إذا كان اللاعب يتوفر على ستة أشهر فقط في عقده مع ناديه.

ويرتبط نيمار مع الفريق الباريسي بعقد حتى العام 2022 ما يدين التحركات التي قام بها بعض المسؤولين لإعادة البرازيلي لقلعة الكامب نو من جديد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي