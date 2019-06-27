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موعد مباراة البرازيل وباراجواي يوم الجمعة 28 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:23 ص
موعد مباراة البرازيل وباراجواي يوم الجمعة 28 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا
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أحمد عصام
 
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يواجه منتخب البرازيل، نظيره منتخب باراجواي اليوم الجمعة 28 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسوف تقام المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب باراجواي في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب باراجواي في دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب البرازيل، ضد منتخب الباراجواي في الدور الربع نهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الفجر الرياضي.
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